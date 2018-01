Wikipedia muda de endereço e amplia pessoal

A Fundação Wikimedia, que opera a enciclopédia colaborativa online Wikipedia, vai mudar de endereço nos Estados Unidos e ampliar o número de funcionários. Em janeiro de 2008, a empresa irá de São Petesburgo, na Flórida, para São Francisco, na Califórnia. "São Francisco é o centro da tecnologia nos Estados Unidos e dará acesso aos recursos hi-tech mais variados", afirmou e comunicado o gerente da fundação, Florence Devouard. A Wikipedia foi fundada em 2001 e já conta com mais de 8 milhões de artigos na enciclopédia, distribuída em 250 línguas (2 milhões em inglês). Os colaboradores da Wikipedia são voluntários. Qualquer pessoa com acesso à internet por colaborar com novos artigos ou editar verbetes já existentes. O objetivo Fundação Wikimedia é prover acesso livre a qualquer informação. Vários sites da fundação oferecem material de referência sobre livros, notícias e música. Apenas seis funcionários trabalham em tempo integral na Wikipedia, em São Petesburgo. A fundação diz que, com a mudança para São Francisco, outros serão contratados. A enciclopédia é considerada o sexto mais popular portal da internet, atrás dos sites comerciais Google, Microsoft, Yahoo, Time Warner e eBay.