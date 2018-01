Wikipedia quer controlar quem contribui com o site A Wikipedia passou por um sério problema de imagem recentemente ao descobrir que um renomado contribuinte da enciclopédia online era uma farsa. Agora, o fundador do serviço, Jimmy Wales, propôs um novo sistema de checagem voluntária de credenciais para verificar se doutores e professores são realmente o que dizem. Ainda não se sabe como este sistema funcionaria, mas sabe-se que algum sistema de verificação de documentos deve entrar no ar em poucos dias. Nem todo mundo concorda com a idéia: Florence Devouard, que sucedeu Wales à frente do conselho da Fundação Wikimedia, responsável pelas ferramentas, disse que o que importa não é a qualidade das credenciais de quem contribui com o site, mas sim a qualidade do conteúdo. Entenda a polêmica O mais recente episódio de descrédito para a Wikipedia aconteceu quando um contribuinte tido como um renomado professor de direito se mostrou na verdade um jovem de 24 anos, natural do estado norte-americano do Kentucky, pondo mais uma vez a credibilidade do serviço em dúvida.