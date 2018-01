Wikip(é)dia quer falar tupi e mais português Um dos primeiros projetos anunciados pelo Instituto Wikimedia do Brasil é a promoção das culturas do passado, tanto a indígena quanto a portuguesa. Eles querem incluir digitalmente índios e fazê-los compartilhar conhecimento em línguas nativas e promover a integração lusófona entre universidades por meio de ambientes colaborativos. Uma eventual tradução da Wikipedia para tupi-guarani e outros dialetos não está descartada. As propostas estão entre as quase 40 já listadas no diretório da Wikimedia (http://is.gd/4rgq). A instituição está por trás da Wikipedia e de outros projetos online, como o Wikinews, Wikicionário e Wikiversity. A idéia é sempre compartilhar conhecimento de forma gratuita, talvez uma chave para a inclusão social e a universalização da educação. De acordo com um dos voluntários da Wikimedia, Thomas Buckup, são 90 pessoas organizadas para trabalhar no instituto no País. Todos voluntários. "Queremos gerenciar e articular projetos de conhecimento livre no Brasil." A idéia de promover línguas indígenas já tem o apoio do Instituto Socioambiental. Será a plenitude da "Wikipédia", com acento agudo, em português. L.P. ESSENCIAIS NOME | WIKIMEDIA BRASIL WEB | tinyurl.com/6dwu8a DETALHES | Página oficial da versão local da Wikimedia, com projetos, notícias e o estatuto NOME | WIKIBRASIL WEB | www.wikibr.org DETALHES | Blog criado para o evento de hoje que acaba reunindo discussões sobre cultura colaborativa