Wikipedia se recusa a excluir fotografia de Maomé

Após reclamações de muçulmanos, a enciclopédia colaborativa online Wikipedia excluiu o verbete sobre Maomé (Muhammad), o profeta islâmico mais importante. Eles diziam que sua religião fosse respeitada e imagens do profeta fossem removidas. Mas, segundo o site InformationWeek, contrariando o abaixo-assinado que obteve cerca de 100 mil assinaturas, os responsáveis pela Wikipedia decidiram manter as imagens, afirmando que são contra a censura em favor de qualquer grupo. O fato é que muçulmanos são contra imagens como o retrato artístico do profeta Maomé do verbete, um de seus mais antigos retratos (datado de 1315), prática que era melhor tolerada na Idade Média e hoje é condenada pelo islamismo. Jay Walsh, porta-voz da Wikimedia Foundation, fundação por trás da Wikipedia, declarou em uma entrevista nesta terça-feira, 5, que a decisão de impedir alterações por parte de usuários recém-registrados e manter no site a imagem do profeta foi dos editores e administradores da enciclopédia virtual aberta, escolha que teria sido movida por valores, princípios e política do portal. O verbete em questão não é o único a trazer imagens do profeta muçulmano. Em um dos artigos (tinyurl.com/33egcr) a controvérsia e pedidos de remoção das imagens é explicada. O pedido de remoção não atendido foi dirigido a diversas versões da Wikipedia, em vários idiomas. A divisão alemã da enciclopédia não atendeu ao pedido alegando que não é um local para debate profundo de muçulmanos. Na petição, alguns usuários pediram que fossem retiradas as imagens em que aparece a face do profeta, e que se mantivessem apenas algumas em que seu rosto aparece coberto por um véu. A edição croata da enciclopédia mostra a imagem do profeta enquanto uma versão em um dialeto bósnio quase idêntico não a exibe, em respeito à identidade islâmica do país, conforme noticiou o site Fox News. O site de notícias da Fox ainda declarou que, surpreendentemente, na edição persa, língua falada no Irã e Afeganistão, locais onde o islamismo é extremamente forte, são mostradas diversas imagens do profeta, tanto coberto com véu quanto descoberto. Estas imagens podem ser vistas neste atalho. O artigo que gerou a controvérsia está disponível neste link e a petição aqui.