Wikipedia tem versão para iPods O nome Encyclopodia diz quase tudo: uma enciclopédia para rodar nos iPods, os tocadores de música digital da Apple. No caso deste projeto, que usa ferramentas de código aberto, trata-se uma versão da Wikipedia, enciclopédia online feita com base em colaboração de voluntários na internet. O projeto criou versões da enciclopédia que podem ser baixadas como livros eletrônicos. Por enquanto só existem as versões em inglês, alemão italiano, mas o site promete outras línguas e pede doações para o projeto.