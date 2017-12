Wilker 'é exemplo de dedicação à arte', afirma Dilma A presidente Dilma Rousseff fez elogios no microblog Twitter à carreira do ator José Wilker, que morreu na manhã deste sábado, 5, aos 66 anos no Rio de Janeiro. A presidente lembrou das várias faces do artista e disse que ele é exemplo de dedicação à arte. "Ator, crítico de cinema e exemplo de dedicação à arte, José Wilker nos presenteou com interpretações que se tornaram ícones do cinema e da TV", escreveu a presidente. Wilker estava em casa com a namorada, a jornalista Claudia Montenegro, quando se sentiu mal na manhã deste sábado e não teve tempo de ser hospitalizado. A causa da morte foi uma parada cardíaca.