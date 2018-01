WiMAX é o ‘halterofilista’ das tecnologias sem fio As redes Wi-Fi estão por aí há pelo menos dez anos, e parte dos brasileiros já está habituada ao 3G, uma espécie de banda larga móvel oferecida pelas operadoras de celular. Então por que tanto hype em torno do WiMAX? O WiMAX é uma forma de transmitir dados e voz por grandes distâncias usando sinais de rádio. Suas regras foram estabelecidas pelo Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos (IEEE), responsável pela padronização das telecomunicações, inicialmente sob a sigla 802.16. Pode ser considerado um primo mais em forma do Wi-Fi, cujo padrão atual é o 802.11g. Atinge velocidades de até 70 megabits por segundo num raio de até 50 quilômetros. Com o aprimoramento do padrão 802.16 passaram a existir dois tipos de WiMAX: o fixo e o móvel. O WiMAX móvel – 802.16e – garante conexão estável mesmo em carros e trens em movimento com velocidade superior a 60 km/h. Funciona assim: um provedor, conectado ao backbone da internet – o principal conjunto de ligações de alta capacidade da "nuvem" – estabelece a sua própria rede usando cabos ou satélite. Os dados em trânsito percorrem a rede privada até as estações rádio-base, ou seja, as antenas WiMAX, onde são transformados em sinais de rádio e emitidos pelo ar. As frequências de espectro mais comuns usadas pelo WiMAX são a 2.4 GHz e a 3,5 GHz. Aparelhos habilitados ao WiMAX em sua casa – ou em seu bolso – recebem os sinais e estão na internet. A partir daí, os aparelhos WiMAX podem irradiar o sinal via Wi-Fi para conectar eletrônicos que ainda não suportam a nova tecnologia. Mas, nessa transferência, a velocidade nominal máxima do WiMAX não pode ser alcançada; é limitada aos 54 megabits por segundo que o Wi-Fi suporta em condições ideais. Redes WiMAX apresentam ainda vantagens sobre o custo de instalação de redes cabeadas ou mesmo 3G. Elas podem prover tanto acesso à internet banda larga quanto a serviços VoIP (transmissão de voz pela rede) e não exigem a quebra de prédios ou a perfuração do solo para a instalação de cabos. Por isso são adequadas para cobrir áreas de risco – como favelas –, de patrimônio histórico, de difícil acesso ou mesmo extensas áreas rurais. Caso um governo opte por prover banda larga sem fio a toda a população de graça, o WiMAX é a opção.