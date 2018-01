‘WiMAX pode popularizar banda larga entre os pobres’

O executivo da Intel Greg Welch trabalha em Portland, nos EUA, mas não tira a atenção das Américas. Diretor da Organização Mundial WiMAX, aposta na internet acessível de qualquer lugar para incluir, não apenas digitalmente, as imensas populações menos favorecidas de países como o Brasil. No caminho, porém, há algumas pedras. Que pedras, Greg? A principal é a barreira colocada pelos governos, que deveriam ser os mais interessados em experimentos com WiMAX. No Brasil, por exemplo, há entraves no próprio leilão de frequências, o primeiro passo para começar a pensar em implantação. É muito básico e muito mais fácil azeitar a máquina para a livre iniciativa operar. Assim é nos EUA. As redes 3G têm em geral as mesas características de uma WiMAX quando se pensa em hábitos digitais. Mas, no Brasil, só as classes mais altas conseguem ter acesso a planos banda larga como esse. Devemos esperar uma realidade diferente com o WiMAX? Acho que sim. A primeira questão é o baixo custo de implantação de antenas WiMAX. Outra é a concorrência. Com redes 3G já instaladas, é vantagem para as operadoras de WiMAX oferecerem pacotes muito baratos. Isso pode potencializar a popularização da internet banda larga entre a camada pobre da população em níveis nunca antes vistos. Quem precisa de WiMAX em uma cidade como Portland, em que todo mundo está conectado de uma ou outra maneira (por 3G ou Wi-Fi)? O conceito do WiMAX é libertar o usuário. Ele pode simplesmente usar a mesma internet, pagar uma vez só para navegar em qualquer lugar. Temos tendência a ver a tecnologia como novidade, mas no futuro não haverá distinção. Você se pergunta sobre o telefone ou a geladeira? Não. Você simplesmente usa. Com a internet será assim. Ela existirá sempre, em qualquer lugar, vai estar integrada. Isso levaria a uma configuração social completamente diferente. É por isso que estamos animados. Então não há outro caminho se não a mobilidade? Se podemos ter tudo o que temos hoje num mundo sem fio, por que apostar no contrário?