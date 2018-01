Windows 7 deve chegar ao mercado no final de outubro

O novo sistema operacional, que deve substituir o impopular Windows Vista, estava programado para ser lançado no começo do ano que vem, mas a Microsoft confirmou no mês passado que o produto chegaria às prateleiras a tempo da principal época de compras do ano.

A gigante de software afirmou que irá enviar o código do Windows 7 para fabricantes de PCs para que seja instalado nas novas máquinas por volta do final de julho.

Em 22 de outubro, consumidores poderão comprar computadores novos com o Windows 7 já instalado, ou comprar o software separadamente para instalá-lo em seus PCs antigos.

A Microsoft confirmou que irá colocar em prática um programa através do qual os consumidores que comprarem um PC antes de 22 de outubro poderão fazer a atualização para o Windows 7, mas ainda não informou detalhes sobre o assunto.

(Reportagem de Bill Rigby)