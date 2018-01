Windows 7 é mais amigável e aberto para ‘concorrentes’ Não dá para saber se o Windows Vista é mesmo odiado ou se o marketing da Microsoft deu mais certo do que o imaginado. O fato é que os servidores da empresa não suportaram tantos usuários baixando de graça a nova versão do sistema operacional, o Windows 7. Ele foi oficialmente mostrado na CES 2009, apesar de já circular em arquivos torrent em redes de download há pelo menos três meses. O Windows 7 seria por fim disponibilizado ao público no sábado, dia 10, no endereço http://tinyurl.com/3qy28n. Mas o Link colocou as mãos nele ainda no ano passado, em viagem a San Francisco, nos EUA, em contato com jornalistas europeus. As principais promessas do Windows 7 são a interface mais intuitiva e prática e a compatibilidade com telas sensíveis ao toque, o que pode mudar a relação dos usuários com PCs. Só há no Brasil um computador vendido com o recurso, o TouchSmart, da HP – e por isso ainda não sentimos o sistema funcionar. Mas a interface nova é mesmo mais integrada à web. Lista de novos recursos: ordenar livremente os programas abertos da barra de tarefas, janelas moldáveis e não mais sobrepostas, mais integração com celulares e câmeras, além da aposta no Windows Live como rede social. É a Microsoft percebendo que, se não abrir, pode ser engolida pelo Google.