Windows 7 exigirá tanto quanto o Vista Quem pretende esperar o Windows 7 para abandonar o Windows XP pode quebrar a cara. Apesar de rumores contrários terem circulado pela imprensa e blogs especializados, a Microsoft afirma que a arquitetura de códigos do Windows 7 será totalmente baseada no Windows Vista. Isso significa que a exigência por recursos de hardware e gráficos pelo sistema operacional tende a ficar ainda mais acentuada. O vice-presidente global da Microsoft, Bill Veghte, afirmou em carta enviada a clientes corporativos no final de junho (veja a íntegra em www.microsoft.com/windows/letter.html) que a próxima versão do Windows terá realmente como base o Vista. A intenção é evitar os problemas de compatibilidade já combatidos agora, na transição entre XP e Vista. Os rumores davam conta de que, por conta dos problemas enfrentados pelo Vista, o novo Windows poderia ser baseado no Server 2008, a versão do sistema para servidores, muito estável e elogiada. Por um lado, o problema da estratégia da Microsoft é supor que a maioria das pessoas usará Vista até janeiro de 2010, data de lançamento prevista do Windows 7. Por outro lado, pode ser desvantajoso para o usuário não ter migrado até lá, já que a próxima versão será uma evolução do Vista – e não do XP ou do Server. A ampliação do suporte técnico ao Windows XP até 2014 foi uma medida tomada pela Microsoft após pedidos insistentes de usuários. Houve até um abaixo-assinado online de 212.191 pessoas organizado pela revista InfoWorld, batizado de Save XP (www.savexp.com). O prazo maior também visa evitar uma grande migração de usuários do Windows para computadores da Apple ou sistemas livres e gratuitos como o Ubuntu. Até 2014, a Microsoft terá tempo para caprichar no marketing de lançamento do Windows 7 e recuperar o campo perdido. No meio do caminho, oferecer o Vista mais barato é uma opção (leia texto acima) que alimenta a teoria sobre uma possível vontade de acelerar o fim do sistema. A Microsoft nega querer lançar logo o Windows 7 e adiar a morte do Windows XP para que todos esqueçam a experiência do Vista. "Temos plena confiança no sistema e queremos que mais pessoas tenham poder aquisitivo para comprá-lo", afirmou à imprensa na semana passada o presidente da Microsoft Brasil, Michel Levy. Como diz a empresa no site oficial do Windows XP: "Será um longo adeus". L.P.