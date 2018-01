Windows Azure é ferramenta para desenvolvimento Outro anúncio importante da Microsoft foi o Windows Azure, versão do sistema operacional para cloud computing, que permite que desenvolvedores criem e hospedem seus serviços usando a infra-estrutura da Microsoft.Em vez de se preocuparem com a parte braçal do trabalho de programação, que é criar uma plataforma que rode de forma estável para em cima dela colocar o aplicativo, o Azure é uma espécie de forma que automatiza as tarefas mais demoradas, deixando os desenvolvedores livres para aplicarem suas idéias em programas e soluções online inovadoras. Até então, ferramentas online – como o Google Docs – precisavam ser desenvolvidas do zero, gerando uma quantidade de trabalho impressionante.