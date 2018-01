Windows deve equipar micros da Lenovo Os micros da chinesa Lenovo sairão de fábrica com o Windows pré-instalado, numa transação que pode resultar em US$ 1,2 bilhão em vendas do sistema operacional da Microsoft nos próximos 12 meses, segundo divulgou a Lenovo em um comunicado. O anúncio de uma parceria entre as duas empresas segue em obediência a uma nova lei estabelecida na China, segundo a qual todos os computadores fabricados naquele país, mesmo os voltados à exportação, devem ter sistemas operacionais pré-instalados. A medida faz parte de um lote de ações do governo chinês para combater os elevados índices de pirataria de software naquele país. O acordo firmado entre Microsoft e Lenovo foi formalizado nesta segunda-feira Em novembro, a maior fabricante de computadores pessoais da China, e que comprou as linhas de notebooks ThinkPad da IBM, se tornou a primeira fabricante de PCs a pré-instalar o sistema operacional da Microsoft em todas suas linhas de produção na China. O chairman da Lenovo, Yang Yuanqing, disse que o percentual de consumidores que escolheram comprar um PC da Lenovo com o Windows XP pré-instalado cresceu de 10 por cento em novembro para 70 por cento. Além da Lenovo, três outras fabricantes chinesas de computadores anunciaram planos para comprar o equivalente a um total de US$ 400 milhões em vendas de Windows.