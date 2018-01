Windows e Linux juntos podem invalidar incentivos fiscais A Epcom conseguiu sacrificar um pouco de suas margens e negociou condições com seus fornecedores para conseguir um feito inédito: colocar o Windows Starter Edition, uma versão limitada do sistema da Microsoft, junto com o Linux em um dos PCs vendidos dentro do programa Computador para Todos. Segundo afirmou a gerente comercial da empresa, Silvana Rossini, a idéia surgiu da necessidade de acrescentar um diferencial ao produto. "Fizemos uma consulta ao ministério da Ciência e Tecnologia, que nos deu o aval para aplicar o chamado dual boot, que é quando o usuário escolhe, ao ligar o micro, que sistema operacional vai usar", diz. Só que a iniciativa criou uma polêmica ainda sem solução. É que o chamado Computador para Todos, que prevê incentivos fiscais para facilitar a inclusão digital da população, prevê que o computador use um pacote com o sistema operacional Linux, cujo código é aberto - e, portanto, passível de ser modificado pelo usuário. O que não é o caso do Windows. Em sua defesa, a Epcom argumenta que o micro mantém o Linux usado pelo programa do governo. "O nosso argumento é que, desde que o micro mantenha o mínimo estabelecido no programa do governo, e não ultrapasse os valores estipulados, ele está totalmente dentro da lei", afirma Silvana. Mas há quem discorde. Para Sérgio Rosa, diretor do Serviço de Processamento de Dados do Governo Federal - Serpro, e um dos integrantes do grupo governamental de inclusão digital, colocar o Windows no micro faz com o PC deixe de obedecer à regras do programa, o que faria com que a Epcom perdesse os incentivos. "Estou perplexo com esse movimento. Incluir o Windows no micro vai contra as definições do programa e põe em risco as tentativas de combater o mercado cinza (de Pcs contrabandeados)", diz Rosa. De fato, o Anexo II da portaria nº 624 do MCT, que rege o programa, deixa claro que o micro precisa usar ´Software livre de código aberto com permissão de uso, estudo, alteração, e execução e distribuição.´ Como o problema é fruto de uma divergência nas interpretações do programa, o MCT será obrigado a esclarecer melhor sua decisão. Indefinição O micro da Epcom Eletrônica traz o Linux da Metasys e o Windows Starter Edition, uma versão limitada do sistema da Microsoft, que permite no máximo três programas ativos ao mesmo tempo. Segundo Silvana Rossini, a empresa conseguiu introduzir as licenças do Windows sem prejudicar o preço final do PC, que é de R$ 1399 no varejo. "Sacrificamos um pouco as nossas margens, negociamos com os fornecedores e tornamos o produto viável", diz ela. Até agora, foram fabricados 4 mil micros com os dois sistemas. A empresa não soube dizer quantas máquinas já foram adquiridas por consumidores finais. As máquinas são montadas na cidade de Campanha, próximo a Varginha, em Minas Gerais, que tem um porto seco, o que facilita o envio de produtos a pólos consumidores como São Paulo. Agora, a expectativa é de que o MCT faça um comunicado explicitando se o dual boot invalida ou não as regras do programa de inclusão do governo e se a Epcom, bem como outros fabricantes interessados, poderão ou não vender máquinas com Linux e Microsoft com os incentivos fiscais estabelecidos pelo governo. A reportagem consultou o Ministério da Ciência e Tecnologia, mas nenhum parecer sobre o assunto foi divulgado até o momento.