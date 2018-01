Windows no Mac: com um clique e dois CDs Em 2005, Steve Jobs anunciou que os computadores da Apple trariam chip Intel. A medida desagradou fãs da maçã, mas contornou as barreiras técnicas que impediam o Windows, sistema da Microsoft e o mais usado no mundo, de rodar nos Macs. Em abril de 2006, foi ao ar no site da maçã o beta do Bootcamp, que permite rodar Windows XP ou Vista no Mac OS X versão 10.5, codinome Leopard. Hoje, o BootCamp é uma das funções do Leopard. Para instalar o Windows, clique em Ir na barra superior na Mesa e depois em Aplicativos. Abra a pasta Utilitários e Assistente do Bootcamp. A primeira providência do programa será particionar seu HD. São necessários pelo menos 10 GB livres para a operação. Ao concluir a divisão do HD, o BootCamp pedirá o CD de instalação do Windows. Cumpridas as etapas, o migrante deve pôr o CD do Leopard, para a atualização de drivers. Depois, para alternar entre os sistemas basta clicar em Opção na inicialização. J.R.