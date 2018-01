Windows traz falha de segurança em cursores Os cursores animados do Windows, animações que substituem a tradicional seta do mouse, podem ser usados como forma de atacar o PC do usuário. Os chamados arquivos ´.ani´, que trazem conjuntos de pequenos clipes com animações, podem ser explorados por hackers para roubo de informações ou para que assumam o controle remoto dos Pcs. A falha, descoberta pela empresa de segurança McAfee, foi reconhecida pela Microsoft, mas correções ainda não foram liberadas. Usado como um recurso de entretenimento, os cursores animados podem ser facilmente encontrados na internet. É aí que mora o problema, pois usuários desavisados podem baixar arquivos contaminados com os códigos que abrem as portas do PC para invasores. A Microsoft também recomendou aos usuários de seus sistemas que utilizem softwares antivírus atualizados como forma de barrar o problema, enquanto não libera uma nova correção para seus sistemas operacionais, prevista para esta terça-feira. Inicialmente, a atualização só entraria no ar no próximo dia 10, quando a empresa libera seu pacote mensal de correções.