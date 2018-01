Windows Vista custará até US$ 400 nos EUA A Microsoft confirmou nesta semana os preços do Windows Vista, próxima versão do sistema operacional da empresa para Pcs, para o mercado norte-americano. Com várias sub-versões, destinadas a públicos como usuários finais e corporativos, além de donos de computadores com funções multimídia avançadas, o Vista terá preços que variam entre US$ 199 e US$ 399. A Microsoft também divulgou os preços para as versões de atualização para donos de computadores que usam o Windows XP: US$ 100 a US$ 259, dependendo da versão. (Com Agências Internacionais)