Windows Vista está pronto, diz Microsoft A Microsoft anunciou nesta quarta que seu novo sistema operacional Windows Vista, sucessor do Windows XP, está pronto e chega ao mercado, para pessoas físicas, em 30 de janeiro. As empresas, porém, poderão utilizá-lo a partir de 30 de novembro. A empresa, líder mundial em software, indicou em seu site que finalizou os trabalhos no programa, o que significa que quase todos os bugs (defeitos) identificados foram corrigidos e que esta será a versão enviada aos fabricantes de computadores e varejistas. Segundo declarações de Jim Allchin, chefe da divisão de plataformas e serviços da empresa, "o programa está sólido e pronto para estrear".