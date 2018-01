Windows Vista pirata já circula na China O mercado negro de software já está circulando as primeiras cópias piratas do Windows Vista. Conjuntos de CDs com a versão Ultimate do novo sistema operacional (US$ 399 no varejo norte-americano) podem ser comprados por cerca de US$ 2,50. Não se trata ainda do Vista propriamente dito, mas uma versão beta mais avançada do sistema com algum tipo de programa que quebra o processo de ativação online, permitindo, portanto sua instalação e funcionamento.