Windows Vista pode atrasar lançamento, diz Gartner De acordo com a empresa de pesquisas Gartner, o Windows Vista, a próxima geração do sistema operacional da Microsoft não ficará pronto no prazo estabelecido pela Microsoft. Em um estudo publicado nesta semana, o Gartner estima que as alterações que o Vista deve sofrer consumirão mais tempo que o estipulado pelos desenvolvedores, o que faria com o que o software só chegasse ao varejo por volta de maio, e não janeiro como previsto inicialmente. Em seguida, a Microsoft veio a público esclarecer que cumprirá os prazos estabelecidos, contradizendo a análise do Gartner e reafirmando seu cronograma de lançamento. A análise do Gartner baseou-se em datas anteriores de lançamento do outras versões do Windows e estimou que entre a fase beta e a final, o Vista deverá levar entre nove e doze meses, e não cinco como divulgou a Microsoft. Em defesa de seus prazos originais, a Microsoft alega que o processo de desenvolvimento hoje é mais eficiente, o que permitiria atingir os prazos originais. A Microsoft disse que o segundo beta do Vista será divulgado em maio ou junho. O Windows Vista deve chegar a integradores no final de 2006 e para consumidores no varejo no início de 2007.