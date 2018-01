Windows Vista poderá ser comprado via Web Todas as versões do Windows Vista, sistema operacional da Microsoft que sucede o Windows XP, poderão ser compradas e baixadas via internet. Contando com sete versões distintas, o sistema operacional, que é vendido fisicamente em DVDs, poderão ser comprados no site Windows Marketplace, criado pela Microsoft, a partir do final deste mês. O mesmo sistema poderá ser utilizado por quem tiver uma licença do Windows Vista mais simples e quiser migrar para edições mais parrudas do sistema operacional.