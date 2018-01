Windows XP deveria ser vendido até 2009, dizem analistas

Analistas de mercado da Gartner e do The Burton Group afirmaram à revista Infoworld nesta sexta-feira, 8, que a Microsoft deveria manter as vendas do Windows XP até pelo menos 2009 e não retirar o software das lojas no próximo dia 30 de junho como planejado. "Uma regra básica da transição entre sistemas operacionais é que os dois devem conviver por pelo menos 2 anos antes da extinção", afirmou Richard Jones, vice-presidente do Burton. VEJA TAMBÉM Microsoft lança nova atualização para Windows Vista Microsoft pode aumentar oferta por Yahoo, dizem analistas Especial - O que está em jogo na fusão Microsoft/Yahoo A Microsoft deu apenas 11 meses a usuários do XP para trocá-lo pelo Windows Vista. Quem tinha licença de uso até 31 de dezembro ganhou prazo de seis meses, até junho, para a substituição. Os analistas dizem que o tempo é insuficiente. Jones diz que a tática agressiva da empresa de Bill Gates se explica pelo grande intervalo de tempo entre o lançamento do Vista e do XP, de sete anos. Isso faz com que os donos de computadores acostumem e a companhia lucre menos. "Mas a culpa não é dos usuários", afirma o analista de mercado. A Microsoft não rejeita a possibilidade de extender o prazo de troca do XP para além de 30 de junho, de acordo com a Infoworld. De acordo com um porta-voz da empresa, o que definirá o prazo serão consultas com consumidores e o retorno de parceiros.