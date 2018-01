Windows XP tem vida prolongada por mais dois anos

A Microsoft ampliará a disponibilidade do sistema operacional Windows XP por mais dois anos, disseram fontes internacionais, segundo a agência Magnet. A extensão da vida do velho produto, entretanto, não será concedida a qualquer equipamento, mas sim limitada a computadores classificados pela Microsoft como máquinas de "custo ultra-baixo", conforme comentou um porta-voz da companhia ao site VNUNet. "Acreditamos que o Windows Vista seja a melhor maneira de atender às necessidades de clientes e parceiros em PCs comuns", explicou o porta-voz, alegando que mesmo assim a Microsoft reconhece uma nova classe de computadores de baixo custo que se beneficiaria de uma outra solução Windows mais básica. O site ZDNet afirma que o XP oferecido, contudo, não será a versão Pro, e sim a versão Home, que possui menos funcionalidades de administração e segurança, mas que pode ser uma boa escolha para usuários domésticos e mercados emergentes, graças ao seu preço mais baixo. A Microsoft, que planejava cessar a produção do Windows XP em 31 de janeiro de 2008, inicialmente ampliou seu prazo para 30 de junho por pressão da indústria de hardware e garante que este prazo será cumprido para a maior parte das máquinas, o que forçará uma adoção do Windows Vista na grande maioria dos novos PCs.