Wolfsburg e Bayern vencem e lideram disputa pelo título

O Bayern de Munique, que no meio da semana perdeu por 4 x 0 para o Barcelona na Liga dos Campeões, massacrou o Eintracht Frankfurt pelo mesmo placar e subiu para a segunda posição da tabela com 51 pontos.

O Bayern, que defende seu título na liga, está empatado em pontos com o Hamburgo, que ocupa o terceiro lugar e visita o Stuttgart no domingo.

O Hertha Berlin foi batido por 2 x 0 pelo dona da casa Hannover e retrocedeu à quarta colocação com 49 pontos, enquanto o Hoffenheim sofreu uma dura derrota de 3 x 0 em casa frente ao Bochum, ficando a 10 pontos do líder.

O bósnio Edin Dzeko colocou o Wolfsburgo na dianteira, mas Bonfim Dante empatou aos 34 minutos do segundo tempo. Seis minutos depois Riether deu a vitória à equipe visitante.

O Bayern, que no final de semana passado perdeu de 5 x 1 para o Wolfsburg, se impôs sem dificuldades com gols de Franck Ribery, Luca Toni, do brasileiro Lucio e de Bastian Schweinsteiger diante de um modesto Eintracht Frankfurt.

Ex-líder da Bundesliga, o Hertha não somente perdeu do Hannover, mas aos 44 minutos da segunda etapa sofreu a expulsão do influente Andriy Voronin.

Em outros confrontos neste sábado, o Schalke 04 bateu por 2 x 0 o lanterna Karlsruhe com um gol do peruano Jefferson Farfán, e o Borussia Dortmund ganhou por 3 x 1 do Colonia.

O Energie Cottbus por sua vez obteve um triunfo vital para suas aspirações de se salvar da zona de rebaixamento ao vencer por 2 x 1 e em casa o Arminia Bielefeld, um rival direto na luta pela sobrevivência.

Já o Bayer Leverkusen enfrenta o Werder Bremen no domingo.

(Por Karolos Grohmann)