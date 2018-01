'Woodstock dos nerds' começou A Campus Party está acontecendo pela primeira vez no Brasil, a Bienal estará, durante toda essa semana, literalmente invadida por hackers e loucos por computadores. Esse evento é uma espécie de acampamento coletivo onde cada um leva seu computador para ficar a semana inteira conectado com uma internet muito mais veloz que a encontrada aqui no país. Cerca de 3 mil pessoas são esperadas na Campus Party Brasil – outros 13 países irão ganhar edições do evento até o ano que vem. Leia no caderno Cidades/Metrópole e aqui a cobertura do evento e tudo que vai rolar por lá. Em janeiro, o Link entrevistou o diretor do evento, Marcelo Branco, que disse que o objetivo é reunir várias comunidades. Confira aqui a entrevista. O Link cobriu em 2007 a Campus Party na Espanha e de lá para cá vem acompanhando o evento. Veja o que o já foi publicado: Amizades virtuais se transformam em reais. E vice-versa Hackers e geeks invadem a Bienal no próximo verão ‘Nerdstock’ reúne 5 mil fanáticos pela web