Wordpress.com não aceita aplicativos Quem tem um blog cadastrado no publicador do Wordpress (www.wordpress.com) tem mais dificuldade para adicionar aplicativos (também chamados de widgets) musicais. Por questões de segurança, o Wordpress.com não permite a inserção do código Javascript de um aplicativo. Esse tipo de código de programação pode ser usado para inserir nos blogs pequenos programas que causam danos aos computadores de pessoas que visitam a página. Apesar da restrição, ainda dá para inserir um pequeno tocador de música que o próprio Wordpress oferece. Primeiro você precisa de um link para o arquivo MP3, por exemplo, "http://www.sitequalquer.com/nomedamusica.mp3". Esse tipo de link é gerado quando você faz o upload de um MP3 para um serviço que armazena arquivos online, como o site www.musicwebtown.com. Lembre-se que nenhum desses serviços permite que você carregue músicas protegidas por direitos autorais sem autorização. Depois de fazer o upload, volte para o editor de posts do Wordpress e digite o código . Ele criará um ‘player’ para a canção. F.S.