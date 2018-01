WSJ: Google finaliza compra do YouTube nesta segunda A gigante de buscas Google pode estar em vias de fechar um acordo para a compra do site YouTube, segundo afirma nesta segunda a edição online do Wall Street Journal. A transação, estimada em US$ 1,65 bilhão, poderia ser fechada ainda hoje, segundo relata uma fonte ligada à transação na matéria do WSJ. A possível aquisição do YouTube pela Google também é tema de matéria na versão online do periódico Financial Times, que relaciona os acordos tanto do YouTube e da Google com as gravadoras Sony BMG e Universal às especulações em torno de uma fusão das duas companhias. Procurada pela reportagem, a assessoria de comunicação da Google afirmou que não comenta especulações.