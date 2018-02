Wyclef Jean pode se candidatar a presidente do Haiti

Jean foi ao Haiti para conversar com advogados e recolher impressões digitais, como parte do processo obrigatório para o registro da candidatura.

Devastado por um terremoto em 12 de janeiro, o Haiti escolherá em 28 de novembro o sucessor do presidente René Préval, cujo mandato termina em fevereiro.

"Basicamente vim ao Haiti hoje porque era importante fazer minhas impressões digitais", disse Jean à Reuters no aeroporto de Porto Príncipe, onde embarcou para os EUA.

"Há muitos rumores de que estou concorrendo à Presidência. Não declarei isso", disse o músico, de 37 anos. "Se decidirmos ir adiante, tenho bastante certeza de que teremos toda a nossa papelada acertada."

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O prazo para o registro das candidaturas é o dia 7 de agosto. Jean disse que vai tomar uma decisão em conjunto com a mulher, Claudinette, e com a filha, Angelina. "Como família, precisamos decidir o que iremos fazer, porque é um grande sacrifício."

Fontes próximas a Jean disseram que ele irá confirmar oficialmente sua candidatura na semana que vem na CNN, e depois disso voltará ao Haiti para a campanha. Falando à Reuters, ele nem confirmou nem desmentiu essa versão.

Muitos analistas preveem que Jean - imensamente popular no Haiti, especialmente entre os jovens - poderia ter uma vitória fácil, caso sua candidatura seja aprovada.

Ele emigrou para os EUA aos 9 anos, mas manteve a cidadania haitiana. Na quinta-feira, ele chegou a mostrar seu passaporte haitiano a repórteres da Reuters, quando passava pela imigração.

Sua possível candidatura cria pânico entre políticos tradicionais, temerosos de não poderem competir com a popularidade e os recursos financeiros do cantor.

"Acho que, se Wyclef for autorizado a concorrer, ele terá uma vitória direta", disse o líder político e ex-candidato a presidente Himmler Rebu.

Três vezes vencedor do Grammy, Jean foi um dos fundadores do trio de hip-hop The Fugees, e ficou conhecido também por sua colaboração com a artista colombiana Shakira.

Há dois anos, ele lançou uma música chamada "If I Was President" ("Se Eu Fosse Presidente").