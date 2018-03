X-9 é a campeã do carnaval de Santos-SP A mais antiga escola de samba da Baixada Santista (SP), a X-9, venceu a disputa do carnaval de 2008 de Santos. A escola, que homenageou o escritor santista Plínio Marcos, obteve nota máxima em todos os quesitos e cravou 180 pontos com o enredo "Nas quebradas do mundaréu, Plínio Marcos - um sonho de amor e liberdade". Em segundo lugar, ficou a Grêmio Recreativo e Escola de Samba (Gres) Brasil, com 179,5 pontos, a mesma pontuação obtida pela Unidos dos Morros, que ficou em terceiro, após aplicados os critérios de desempate, que consideraram a maior colocação no quesito evolução, após as duas terem alcançado a mesma nota no item bateria.