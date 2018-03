X-9 homenageia o empresário Beto Carrero Ainda na concentração, com mais de uma hora de atraso com relação ao horário previsto para entrar na avenida, a 0h20, o carnavalesco da escola de samba X-9 Paulistana, Raul Diniz, fez uma rápida homenagem ao empresário do setor de entretenimento Beto Carrero, que morreu na última quinta-feira de complicações de uma cirurgia do coração. Beto Carrero, segundo o carnavalesco desfilou pela escola há dez anos como componente. Ele recusou uma homenagem que receberia e fez questão de desfilar como cidadão comum."Beto Carrero, sabemos que hoje você está no céu torcendo por nós. Você mora nos nossos corações", afirmou Diniz. O carnavalesco agradeceu também o empenho dos 3,8 mil componentes da escola, que segundo ele se esforçaram acima do normal para cumprir os prazos para um carnaval que este ano foi antecipado. A X-9 Paulistana entrou na passarela do Sambódromo de São Paulo exatamente a 1h03 deste domingo. A escola da zona norte apresentou o enredo "O povo está abusando. O aquecimento global vem aí... A vida boa e sustentável pede passagem". E explicou: "A gente escolhe este tema porque é um enredo bem atual. A idéia é trazer uma mensagem de compromisso." A X-9 foi a terceira escola a entrar na avenida neste domingo de carnaval. Antes desfilaram a Camisa Verde e Branco e a Mancha Verde. O samba-enredo da X-9, escolhido em maio, foi composto por Didi,Turko e Paulinho Miranda. A interpretação da composição no Sambódromo foi do puxador Tinga.