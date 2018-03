X-9 Paulistana apresenta loucura em desfile no Anhembi Com o samba-enredo "Insano", a X-9 Paulistana leva a loucura para o Anhembi em 2014. Terceira escola de samba a desfilar no Grupo Especial de São Paulo na sexta-feira, a agremiação lembra na avenida grandes personalidades da história apontadas como loucas, casos de Raul Seixas e Albert Einstein. São 3,2 mil pessoas defendendo os loucos e incompreendidos em um total de 32 alas, cinco alegorias e cinco setores.