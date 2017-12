X-9 retrata dilúvio e o clássico Cantando na Chuva Última escola a desfilar no Grupo Especial de São Paulo, a X-9 Paulistana entrou no sambódromo com o cronômetro já marcando 6 minutos. Tendo a chuva como tema, a comissão de frente da agremiação tem uma apresentação com tecido. O abre-alas da X-9, com neons azuis, retrata a Arca de Noé e o dilúvio.