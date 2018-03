X9 acerta últimos detalhes para entrar no Sambódromo A pouco menos de vinte minutos da hora prevista para a entrada na passarela do Sambódromo de São Paulo, a X9 Paulistana faz os últimos preparativos na concentração no Sambódromo, onde fará o desfile sobre o compromisso com o meio ambiente, com o samba-enredo "O Povo da Terra Está Abusando. O Aquecimento Global Vem Aí... A Vida Boa Sustentável Pede Passagem". De acordo com o presidente a agremiação, José Manuel Gaspar, a expectativa da escola não é outra a não ser entrar na avenida para ser campeã. Ele afirmou ainda que preferiu nem olhar o desfile das outras escolas para não se sentir influenciado. De acordo com ele, esta é uma atitude que ele tem todos os anos, não só por causa da falta de tempo, mas porque prefere entrar no Sambódromo sem saber como foi o desempenho das concorrentes. A X9 conta com 3.800 componentes, mesmo número do ano passado. Segundo Gaspar, há um esforço da diretoria para não deixar aumentar este número porque "o mais importante é qualidade e não a quantidade de participantes".