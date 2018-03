X9 dá exemplo de superação e é aplaudida no Anhembi A X9 Paulistana deu uma demonstração de que carnaval é mesmo um ato de superação do começo ao fim. Nem mesmo os muitos ensaios ao longo do ano são suficientes para evitar imprevistos. Foi o que se viu nesta madrugada com o carro alegórico "Aquário", representado por uma grande tartaruga marinha. O carro teve dificuldades na passagem da concentração para a avenida por causa do tamanho das duas nadadeiras. Para evitar um eventual atraso, a ala dos peixes, que desfilava atrás do carro alegórico, teve que passar à frente, o que causou uma desorganização momentânea no desfile. Com isso, a escola conseguiu entrar na avenida no tempo previsto e ainda foi fortemente aplaudida pelo público. Quando perceberam a dificuldade, as pessoas que assistiam ao desfile perto do local foi de solidariedade e apoio aos carnavalescos, que recebiam aplausos enquanto tentavam resolver o problema. O que poderia ter se tornado um grande problema, pelo menos para o público foi encarado como uma grande demonstração de superação. A X9 conseguiu também transpor a barreira que separa emocionalmente as torcidas e levantou a platéia, que cantou junto com os 3.800 integrantes da escola o samba "O Povo da Terra Está Abusando. O Aquecimento Global Vem Aí... A Vida Boa Sustentável Pede Passagem." A X9 entrou na passarela exatamente a 1h03 e encerrou seu desfile a 1h55, dentro do tempo regulamentar.