X9 entra na avenida para alertar sobre meio ambiente Campeã dos carnavais de 1997 e 2000, a X9 Paulistana, agremiação da Parada Inglesa, zona norte da capital paulista, acaba de entrar na passarela do Sambódromo para tentar conquistar mais um título. Neste ano, a escola vai abordar a questão do meio ambiente, com o samba-enredo "O Povo da Terra Está Abusando. O Aquecimento Global Vem Aí... A Vida Boa Sustentável Pede Passagem", dos compositores Didi, Turko e Paulinho Miranda. A música fala da necessidade de a população economizar água, cuidar do lixo, combater o desmatamento e a poluição em geral. Na avenida, o tema será representado por alas com fantasias inspiradas em diferentes animais ameaçados pelas mudanças climáticas, como o urso polar, a morsa, as aves marinhas, os peixes e os crustáceos. Também estarão representados os vilões da destruição do meio ambiente (os combustíveis fósseis, os pesticidas, o lixo urbano) e as soluções para o problema (a reciclagem, a energia solar, os biocombustíveis).