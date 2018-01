Xangai cria clínica para viciados em internet Xangai, na China, é uma das primeiras cidades do mundo a contar com um centro de tratamento e reabilitação de viciados na vida online. A cidade criou uma clínica para cuidar de pessoas, essencialmente jovens, dependentes de internet. Segundo publicado pelo jornal Shanghai Daily, a equipe de assistentes sociais da clínica percorrerá cibercafés e chamará jovens que tenham um perfil de dependência para oferecer apoio e aconselhamento. Estudos feitos por assistentes sociais mostraram que muitos jovens tem problemas com lares disfuncionais e que as ações do grupo ajudam a fazer uma ponte entre os adolescentes viciados e seus pais. Com um elevado índice de usuários de internet e adeptos dos jogos online, a China acabou criando uma série de regras para impedir que pessoas despendam horas em excesso navegando na Web ou participando de outras atividades virtuais.