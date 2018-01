Xangai terá banda larga sem fio em toda a cidade até 2010 Xangai espera contar com uma rede de internet de banda larga sem fios em 2010, a tempo para a Exposição Universal, segundo informou o jornal oficial "Shanghai Daily". A medida foi anunciada pela comissão municipal para a promoção das tecnologias da informação. Já foram escolhidas as empresas responsáveis por instalar todas as infra-estruturas necessárias para iniciar a primeira rede "wireless" do país a cobrir uma cidade inteira. A Shanghai Telecom e a filial local da China Mobile acertaram com as autoridades investir no projeto de maneira conjunta um total de 40 bilhões de yuans (US$ 5 bilhões). Segundo o comunicado publicado no site da comissão municipal, a conexão estará disponível "a qualquer momento e em qualquer lugar da cidade", que tem 20 milhões de habitantes. Por enquanto, os únicos lugares a contar com o serviço em Xangai são os dois aeroportos, alguns hotéis de alta categoria e uma rede de cafeterias. Mas são pagos e exigem que o usuário registre uma conta na companhia de telecomunicações. Ainda não se sabe se o serviço será cobrado ou gratuito. "Temos que negociar isso com o Governo", explicou Zheng Jianping, porta-voz da Shanghai Telecom.