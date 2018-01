Xbox 360 está US$ 50 mais barato nos Estados Unidos

A Microsoft anunciou na terça-feira, 7, que baixou o preço do console Xbox 360 nos Estados Unidos. Os preços passaram de US$ 399,99 para US$ 349,99 na versão básica e de US$ 479,99 para US$ 449,99 na versão avançada. Veja também: Wii pode superar Xbox 360 em número de unidades Sony pode abaixar preço do PS3 novamente, diz Capcom Reportagem especial: Videogames vão muito além dos jogos A novidade se deu menos de um mês depois de a Sony baixar em US$ 100 o preço do console PlayStation 3, para alavancar as vendas. As duas gigantes do mundo dos games buscam maneiras para competir com o Nintendo Wii, líder em vendas no Japão e um dos videogames mais aclamados da nova geração. A Microsoft assegurou que a iniciativa estava planejada há meses. O Xbox 360 foi lançado no final de 2005 e manteve o mesmo preço desde então, apesar de tradicionalmente diminuir os preços depois de alguns meses, quando as vendas desaceleram.