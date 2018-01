Xbox 360 oficial derruba preço de jogos O anúncio do lançamento do Xbox 360, videogame da Microsoft que chegará ao mercado neste mês, pode ter desapontado inicialmente o público que esperava preços mais atraentes do que os praticados por importadores independentes e pelo mercado cinza (de unidades contrabandeadas). Mas apesar de mais salgado, ainda assim o console oficial terá outras vantagens sobre o ´paralelo´. Vendido a R$ 3 mil num pacote que inclui controle remoto e três jogos, o aparelho sairá, sim, mais caro do que os R$ 1600 praticados por lojas independentes (e que pode chegar a R$ 2100 em lojas como a Submarino.com), mas contará com a garantia local e assistência técnica. Se houver algum problema com o Xbox ´importado´, o usuário precisará apelar para oficinas independentes ou então terá que encaminhar o produto para o país de origem onde foi vendido o seu console. Jogos mais baratos Mas a principal vantagem trazida para os gamers nacionais é a queda no preço dos jogos para o Xbox 360. Com o anúncio de uma operação oficial, os produtores de jogos irão vender diretamente seus títulos no Brasil, praticando a média de preço de R$ 99 para títulos de catálogo e R$ 159 para lançamentos, o que chega a ser até um terço do preço praticado pelos mesmos títulos em lojas independentes. A versão brasileira do console terá ainda o drive leitor de DVDs adaptado para discos da região 4, à qual pertence o Brasil, além de manuais do produto em português. No lançamento do produto, programado para 1º de dezembro, redes como Americanas.com, Blockbuster, Fast Shop, FNAC, Livraria Saraiva, Shoptime, Submarino e UZ Games devem trazer o kit com console mais três jogos.