Xbox 360 será lançado no Brasil até o fim de 2006 Um alto funcionário da Microsoft americana revelou, com exclusividade para o Link, alguns detalhes secretos sobre o lançamento no Brasil do XBox 360, console de games da empresa. Segundo a fonte, que não quis ser identificada, o anúncio oficial do lançamento será feito na segunda semana de novembro. Os aparelhos chegam às lojas na primeira quinzena de dezembro. Inicialmente, 5 mil unidades do console serão comercializadas no Brasil. O maior empecilho para o lançamento é a altíssima carga tributária que incide sobre games no Brasil. Artigos de entretenimento eletrônico, como games e consoles, sofrem o mesmo tipo de taxação que máquinas caça-níqueis. Isso catapulta o preço do console e dos jogos a níveis estratosféricos. Correm rumores que a indústria do entretenimento eletrônico está fazendo um lobby no Congresso brasileiro pela redução das taxas. No México, a redução das taxas de importação e comercialização causou uma verdadeira explosão nas vendas de games, reduzindo drasticamente a indústria da pirataria e criando milhares de empregos indiretos. Se o lobby render frutos a tempo do lançamento, o preço estimado do console será de aproximadamente R$ 2 mil. Do contrário, o console chegará às lojas custando em torno de R$ 3 mil. Apenas a versão Premium do console, que acompanha HD de 20 GB e controle sem fio, será comercializada no país. Não foi confirmado, mas o pacote pode incluir 3 games, Project Gothan Racing 3, Perfect Dark Zero e Kameo: Elements of Power, além de uma frente personalizada para o console, decorada com a bandeira do Brasil. Procurada pela reportagem, a assessoria de imprensa da Microsoft não negou ou confirmou a informação.