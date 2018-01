Xbox 360 supera PS3 no Japão pela 1ª vez; Wii ainda lidera

O console Xbox 360 da Microsoft superou o PlayStation 3 da Sony em vendas semanais no Japão pela primeira vez há duas semanas, ajudado pelo lançamento de um recente título de Xbox 360 produzido pela Namco Bandai, segundo afirmou uma publicação do setor. A Microsoft vendeu 28.116 unidades de seu Xbox na semana encerrada em 10 de agosto, contra 10,705 unidades do PS3, graças ao lançamento do jogo Tales of Vesperia, afirmou a Ascii Media Works. A Microsoft, que trava uma disputa no segmento com a Sony e com a Nintendo, tem sofrido para estimular a demanda de seu Xbox 360 no Japão. Durante a semana, a máquina da Microsoft ainda ficou atrás do Wii, que vendeu 41.044 unidades, segundo colocou a Ascii Media Works em 14 de agosto. O Wii tem liderado a venda do mercado global de videogames desde seu lançamento em 2006 graças ao seu controller sensível aos movimentos, preço baixo e títulos inovadores como o Wii Fit. A Namco Bandai planeja lançar o Tales of Vesperia, exclusivo para o Xbox 360, na América do Norte em 26 de agosto.