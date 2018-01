Xbox é caro? Tente uma máquina de videopoker A Microsoft quebrou um jejum de cinco anos ao ser a primeira empresa a trazer oficialmente um console para o mercado brasileiro, desde o lançamento do GameCube, da Nintendo, em 2001. Mas, com o anúncio do Xbox 360 a R$ 3 mil, muitos começaram a se perguntar qual é o peso dos impostos de importação nessa conta. Segundo informou a Abragames, Associação Brasileira das Desenvolvedoras de Jogos Eletrônicos, o console carrega 50% sobre o IPI, imposto sobre produtos industriais, enquanto que uma máquina de videopoker só paga 20% sobre seu valor em IPI e 20% em imposto de importação para entrar no País. Segundo a Abragames, o Xbox paga 30% de Imposto de Importação, 50% de IPI, 9,25% de PIS/Cofins e 18% de ICMS. No caso do Xbox, a base de cálculo é o preço de venda da mercadoria, mais taxas. Junte a isso o câmbio em dólar do Xbox que custa cerca de US$ 300 no mercado norte-americano. Agora a entidade quer que o Ministério da Fazenda reduza a tributação sobre o console para estimular o mercado de jogos legais. Inflação Graças a uma política estabelecida para o mercado brasileiro, jogos locais para o Xbox 360 custarão a partir de R$ 99, preço até 60% menor do que o cobrado por lojas atualmente. Só que, em compensação, o console Xbox 360 importado e vendido ´no paralelo´ subiu de preço. A versão mais barata do videogame, cotada a cerca de R$ 1900,00 sumiu de várias lojas de comércio eletrônico e o console agora não sai por menos de R$ 2100,00. Em sites menos conhecidos, no entanto, ainda é possível encontrar ofertas dele entre R$ 1500 e R$ 1700, alguns deles já oferecendo o jogo ´destravado´, ou seja, alterado para permitir rodar jogos piratas. Embora rode os mesmos jogos que serão vendidos legalmente no Brasil, o único senão do Xbox 360 não-oficial é que o suporte técnico prestado no País será restrito às unidades vendidas pela Microsoft, cotadas em R$ 3 mil para um console mais três jogos.