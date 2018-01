Xbox Live alugará filmes e episódios de seriados O serviço Xbox Live é conhecido por viabilizar partidas multiplayer entre usuários do Xbox 360, o videogame da Microsoft. É no serviço que eles encontram ainda conteúdos como matérias sobre jogos, versões de demonstração de novos games, e agora, também terão acesso a filmes e episódios de seriados. Graças a parcerias estabelecidas com estudos e redes de TV, a rede Xbox Live oferecerá filmes para download, num esquema de locação, além de episódios de seriados como CSI, e que estarão disponíveis a partir do dia 22 de novembro. Parte do conteúdo em vídeo estará disponível em alta definição. Os preços dos programas que incluem material das redes MTV, Paramount, Turner e Warner Bros. Não foram divulgados. Além do serviço de download de vídeos, o Xbox 360 deve ganhar em breve um drive externo que rodará filmes nos discos HD DVD, formato de grande capacidade que disputa com o Blu-ray o posto de sucessor do DVD no armazenamento de filmes de alta definição.