XCube cabe em qualquer canto da sala O diferencial do XCube, da Megaware, é o design. Tem formas quadradas, mais baixas em altura do que os gabinetes tradicionais de computador. Parece detalhe estético, mas, no caso de Media PCs, é essencial que o computador se adapte bem a espaços não desenhados originalmente para ele. A estante da sala, por exemplo. O computador da Megaware tem a metade da capacidade de processamento do HP Elite, um Core2 Quad 2,4 GHz, da Intel, e tanta memória RAM quanto – 4 GB. O HD também é igual, de 500 GB, o que torna o teste curioso. Dois computadores iguais teriam desempenho diferente? Não. As diferenças são detalhes. O XCube não vem com monitor incluso, vantagem na hora da compra. Além de baratear o produto na prateleira (sai por R$ 2.699), um monitor é descartável para quem pretende conectar o gabinete direto na TV. Já que a Megaware caprichou na "ergonomia" do PC, tudo a ver deixar o monitor de lado. Só o que preocupa no XCube é a placa de vídeo, de apenas 256 MB, pouco eficiente quando a idéia seria reproduzir vídeos com rapidez. Por outro lado, uma das vantagens é o teclado confortável e com botões de comando da TV bem distribuídos nas laterais. O receptor infravermelho também soma pontos – funcionou melhor que o da HP. Fichatécnica XCUBE MEGAWARE PROCESSADOR | Intel Core2 Quad 2,4 GHz MEMÓRIA RAM | 4 GB DISCO RÍGIDO | 500 GB LEITOR DE CARTÃO | Sim SAÍDA HDMI | Não MONITOR INCLUSO | Não PREÇO | R$ 2.499 SITE | www.megaware.com.br