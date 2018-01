Xerox deve comprar Global Imaging Systems for US$1,5 bi A Xerox disse nesta segunda-feira que compraria a fornecedora de produtos de tecnologia para escritório Global Imaging Systems Inc. por US$ 1,5 bilhão, procurando expandir seu alcance em mercados pequenos e médios. A aquisição será a terceira e a maior da Xerox nos últimos 12 meses enquanto a fabricante de copiadoras tenta impulsionar o crescimento da receita de equipamentos, um delicado ponto em seu relatório fiscal do terceiro trimestre. "Nossa maior barreira de crescimento era a distribuição", disse a chairman e presidente-executiva da Xerox, Anne Mulcahy, em um conferência com analistas. A Global Imaging vende impressoras e copiadoras para pequenas e médias empresas, e começará a vender produtos da Xerox após a aquisição. A Xerox, maior fornecedora do mundo de impressoras, copiadoras e serviços relacionados para escritórios, disse que pagaria US$ 29 por cada ação da Global Imaging, um prêmio de quase 50% de seu fechamento de sexta-feira, a US$ 19,50.