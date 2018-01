Xerox propõe papel reciclável para copiadoras Cientistas do laboratório da Xerox em Palo Alto, nos EUA, criaram um novo sistema que permite criara papel ´reciclável´ para copiadoras. O sistema permitiria reutilizar a mesma folha num número infinito de vezes A tecnologia desenvolvida pela empresa usa um papel levemente amarelado e tratado quimicamente para, uma vez submetido a uma tinta especial, gerar documentos que se apagam sozinhos no prazo de 16 horas. Testes feitos provaram ser possível reutilizar o papel cerca de 50 vezes, processo limitado apenas pela vida útil do papel. Segundo a empresa, a lógica por trás do sistema é que o papel assumiu um novo papel nos escritórios modernos, servindo mais como mídia de exibição de informação do que de armazenamento, o que a empresa constatou que o papel de impressões ou cópias acabava na pilha de papel para reciclagem no mesmo dia em que eram produzidos (21% do total). Segundo o mesmo levantamento, das 1200 páginas de uma impressora média de escritório, 44,5% são para uso diário, com tarefas, rascunhos ou mensagens de e-mail. A Xerox ainda não sabe se irá comercializar a tecnologia ou se será possível tornar seus custos atraentes na comparação com o uso de papel convencional ou frente a outras tecnologias emergentes. O laboratório da empresa também é um dos centros de desenvolvimento da tecnologia de papel eletrônico, em que uma camada de esferas contidas entre duas películas flexíveis pode ser utilizado incontáveis vezes.