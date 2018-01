XNA Game Studio permite criar games para o Xbox da Microsoft As ferramentas de edição de áudio e vídeo disponíveis atualmente permitem a qualquer usuário mais capacitado criar vídeos realistas e produções musicais bem acabadas. É usando este paralelo que a Microsoft anunciou que disponibilizará, até o final do mês, o XNA Game Studio Express, um pacote para a criação de games. A idéia, segundo a empresa, é facilitar a elaboração de novos jogos, quebrando o circuito vigente hoje na indústria e que exige milhões de dólares em investimentos para elaborar novos títulos. No caso da ferramenta XNA, uma versão básica de outras ferramentas de criação de games da companhia, o objetivo é criar novos conceitos para o console Xbox 360. A empresa também quer que os novos designers compartilhem os jogos criados por meio da rede Xbox Live, na qual os usuários do console travam partidas multiplayer e baixam vídeos e versões de demonstração de novos jogos. Habilidade "É o nosso primeiro passo para criar um YouTube dos videogames", afirmou o principal executivo de games da Microsoft, Peter Moore. Para utilizar o pacote de aplicativos, é preciso um PC com o Windows XP. As ferramentas exigirão ainda uma taxa anual de US$ 99 para um serviço que converterá os arquivos do PC para o formato do Xbox 360. É claro que usar o programa exigirá algum conhecimento de programação por parte dos usuários. A aposta, no entanto, é que a criatividade dos entusiastas levará à criação de games simples, porém com conceitos atraentes o suficiente para cativar outros usuários. A versão beta do XNA Game Studio Express deve estar disponível a partir do próximo dia 30.