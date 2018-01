XO é muito frágil para o público infantil

Usuários do fórum oficial do OLPC, projeto para o qual o notebook popular XO foi desenvolvido, estão reclamando que os teclados embutidos no aparelho são extremamente frágeis e estão sendo destruídos por suas crianças, segundo a agência Magnet. O site Gizmodo divulgou a reclamação de alguns pais americanos que compraram os aparelhos para seus filhos como forma de incentivo e viram os teclados de borracha serem destruídos em poucos dias. Entre as mensagens existentes no fórum, pais pedem idéias de como resolver o problema com uso de outras peças, sugerem ao fabricante a substituição do teclado por outro mais resistentes ou ainda indicam hacks para a substituição do teclado embutido. As reclamações, com fotos, podem ser lidas em tinyurl.com/2p5h2c.