Yahoo acerta parcerias em publicidade para celulares O Yahoo dá nesta terça-feira mais um passo para levar publicidade às telas dos celulares ao oferecer aos editores de sites para acesso móvel um conjunto de ferramentas para publicação e administração de anúncios. A companhia de mídia na internet informou que vai oferecer o que chama de Yahoo Mobile Publisher Services, conjunto de serviços que coloca anúncios em resultados de buscas feitas por celulares. A companhia informou que além de trabalhar com anúncios exibidos em seu próprio sistema de busca, está trabalhando com três parceiros iniciais que possuem audiências cativas em celulares. O Yahoo Mobile Ad Network incluirá a MobiTV, uma empresa de entrega de programação de TV em telefones móveis, a Opera, cujo browser está disponível em muitos celulares na Europa e Ásia, e a Go2, serviço de páginas amarelas dos EUA para usuários móveis. Os primeiros anúncios serão publicados no segundo trimestre. "Começamos com anúncios de texto em buscas feitas por celulares. Agora nós temos em mente publicidade em vídeos e videogames", disse Marco Boerries, vice-presidente sênior da unidade Connected Life do Yahoo. "Pela primeira vez, editores de sites para celulares terão acesso a uma grande rede de anúncios para telefones móveis." Expansão O Yahoo informou que está lançando o sistema de publicidade em celulares em 19 países, em uma tentativa de convencer seus grandes anunciantes de que a propaganda nesse meio atinge uma ampla audiência tornando compensadores os investimentos. Boerries informou que o Yahoo planeja acrescentar mais parceiros ao programa nos próximos meses enquanto busca assegurar que a qualidade dos anúncios continue alta num momento em que os consumidores se adaptam a ver mais anúncios em seus celulares.