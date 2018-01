Yahoo acrescenta comandos de voz a buscas em celulares

O Yahoo revelou nesta quarta-feira, 2, recursos que facilitarão buscas na Web feitas via celulares, na mais recente etapa da batalha da empresa contra o Google pela nova fronteira da internet. Marco Boerries, que comanda os esforços de internet móvel do Yahoo, disse que o objetivo de sua companhia é tornar milhões de links mais acessíveis via celular, aprofundando mais a navegação nos sites e permitindo que os usuários utilizem comandos de voz para realizar buscas na Web. "Trata-se realmente de uma mudança fundamental. Não estamos mais falando de simples links de Web", disse Boerries, vice-presidente executivo da divisão Connected Life, do Yahoo, em entrevista anterior à sua palestra na feira anual de comunicação sem fio CTIA, que acontece nos Estados Unidos. O Yahoo revelou a mais recente versão de seu serviço oneSearch em um momento no qual está tentando levar adiante sua estratégia para a Internet móvel e diante de uma oferta não solicitada de aquisição apresentada pela Microsoft. A empresa fechou acordo com dezenas de operadoras de telefonia móvel em todo o mundo para oferecer serviços de Internet móvel a um total potencial de 600 milhões de usuários de celulares. O Yahoo informou que está planejando acordos que elevariam esse total a 750 milhões de usuários. Um dos mais recentes acordos, por exemplo, foi fechado com a operadora brasileira Vivo. O Yahoo está ampliando a maneira pela qual exibe resultados de busca em celulares ao permitir que provedores forneçam informações altamente categorizadas, que lhes dariam mais controle sobre que conteúdo que chega aos usuários e sobre a forma pela qual este é apresentado. Isso permite que o Yahoo compreenda mais sobre a informação que um link contém do que apenas sobre o link, segundo Boerries. A abordagem aberta que a empresa está propondo representa, em termos técnicos, uma forma de busca semântica na Web, o que essencialmente significa que computadores reconhecem e categorizam as informações que aparecem em uma página da Web. O sistema estará pronto para que as operadoras de telefonia móvel o ofereçam aos seus assinantes ainda neste trimestre, disse Boerries. O Yahoo também permitirá que os usuários do oneSearch usem comandos de voz para serviços de busca que vão além dos sistemas de reconhecimento de voz ou buscas em lista existentes. Serviços convencionais de reconhecimento de fala limitam os potenciais tópicos de busca a certos itens por meio de vocabulário muito básico. O OneSearch permite buscas "muito abertas", como por exemplo ofertas de vôo, destinos, nomes de sites, restaurantes, notícias ou horários de partidas esportivas. A partir desta quarta-feira, usuários do Blackberry podem baixar o oneSearch com reconhecimento de voz em http://voice.yahoo.com/. Até o final deste ano, o Yahoo planeja lançar o serviço em cerca de 500 aparelhos diferentes e em mercados internacionais, disse o executivo. O Yahoo está confiando na tecnologia de voz que licenciou com exclusividade da Vlingo Corp, uma empresa fundada há dois anos em Cambridge, Massachusetts. O Yahoo também está liderando uma rodada de investimento de US$ 20 milhões na Vlingo.